Non solo dal Pisa, il Catanzaro vuole altri rinforzi dalla B. Occhi in casa Reggina

Punta forte in casa Reggina il Catanzaro, alla ricerca di innesti di spessore dalla Serie B.

Ancora in trattativa con il Pisa per Nicolas Izzillo e Luca Verna, il club giallorosso, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, ha messo nel mirino il difensore Edoardo Blondett, il centrocampista Alberto De Francesco e l'attaccante Manuel Sarao, tutti in uscita dalla Reggina.