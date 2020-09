tmw Novara, il retroscena: anche l'Atletico Madrid voleva Barbieri. Ma ha vinto la Juve

vedi letture

Un Novara scatenato sul mercato, un Novara che delinea gli obiettivi per il futuro, con il grande lavoro del Ds Orlando Urbano che non solo rinforza la rosa di mister Banchieri - il recente colpo Giuseppe Panico è solo l'ultima riprova -, ma lavora alacremente anche in uscita.

Con eccellenti risultati che arrivano sia dalla prima squadra, reduce dalla semifinale playoff per la B, che dal settore giovanile e non so.

Come noto, infatti, il terzino classe Tommaso Barbieri si trasferirà quest'oggi alla Juventus, club con il quale sottoscriverà un contratto pluriennale (probabilmente tre anni), ma un retroscena riguarda il giocatore: su di lui, infatti, era forte l'interesse degli spagnoli dell'Atletico Madrid, che si sono però visti soffiare il ragazzo dal decisivo affondo di Fabio Paratici.

Per quella che è stata la cessione più elevata, a livello economico, della storia della terza serie: un bonus che si aggira intorno ai due milioni di euro.

Il nuovo Novara è decisamente partito con il giusto piedi, il direttore Urbano - emergente nel professionismo - pure: pronti via, i già citati playoff, adesso questa operazione di mercato che ha portato gli azzurri anche alla ribalta europea. Non resta che attende il via della stagione, le sorprese non mancheranno.