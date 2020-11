tmw Novara, pronto il ribaltone in panchina. Marcolini verso la guida degli azzurri

E' giunta veramente al termine l'esperienza di Simone Banchieri alla guida del Novara, caduto ieri per 3-0 contro la Pro Sesto. Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il tecnico sarebbe stato esonerato dal club piemontese, che ha optato per l'ex Chievo Verona Michele Marcolini per il post: ore concitate in casa azzurra, ma gli sviluppi della vicenda appaiono imminenti.