tmw Padova, occhi su Mazzarani: il calciatore è in scadenza nel 2021 col Catania

Il Padova si muove per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Il club biancoscudato - come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com - sta seguendo Andrea Mazzarani, trequartista del Catania. Il calciatore 1989 è in scadenza nel 2021 con la società etnea.