tmw Palermo, fatta per Valente: biennale con opzione sul terzo anno

Tutto fatto per Nicola Valente al Palermo. Come avevamo riportato, questa mattina si è tenuto un incontro tra il club rosanero e l'entourage del calciatore, seguito da Luca Ariatti e Alex Pederzoli, col quale, sempre come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, è stato raggiunto l'accordo: contratto biennale con opzione per il terzo.