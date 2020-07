tmw Pescara, piace l'ex Catania Rizzo. C'è anche il Venezia e due squadre in C

Salutato lo scorso 30 giugno il Catania per Giuseppe Rizzo, mediano classe 1991 inizia a muoversi il mercato. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione il giocatore siciliano è finito nel mirino di Pescara e Venezia per la prossima stagione. L'ex Perugia e Vicenza è un giocatore che, però, ha mercato anche in Serie C con Triestina e Novara che hanno chiesto informazioni.