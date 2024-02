Ufficiale Catania, è addio con il centrocampista Rizzo: risolto consensualmente il contratto

"Catania Football Club rende nota la risoluzione consensuale del legame contrattuale con il calciatore Giuseppe Rizzo. Al centrocampista messinese, l'augurio delle migliori fortune personali e professionali".

Con questa nota il club etneo ha salutato il classe ‘91 che era tornato in rossoazzurro nell’agosto del 2022 (dopo l’esperienza dal 2018 al 2020) contribuendo alla promozione in Serie C. Rizzo in questa stagione aveva collezionato sei presenze fra campionato e Coppa Italia Serie C prima di fermarsi per un’operazione al ginocchio a inizio novembre.