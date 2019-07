Fonte: Luca Esposito

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Fresco di svincolo dal Gubbio, con il contratto scaduto lo scorso 30 giugno, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il difensore Matteo Piccinni piace in Serie C a Pistoiese e Piacenza. Ma ha anche estimatori in D, con il Cerignola in pole position.