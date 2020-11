tmw Pontedera, Magrassi: "Tornassi indietro, gestirei meglio il percorso con la Sampdoria"

Non solo Pontedera. Nell'intervista rilasciata a TMW, l'attaccante granata Andrea Magrassi ha parlato anche del suo passato, segnato dal tesseramento con la Sampdoria: "Essere in B, trovarsi poi in un club di A ma fare la Serie C non è stato facile, emotivamente mi ha frastornato perché è chiaro che tutti sperino di far sempre passi in avanti. Con esperienza e magari qualche consiglio in più, gestirei meglio il percorso con la Samp, per un insieme di cose, anche colpe mie, ho perso quattro anni di carriera, ma forse non ero pronto. Probabilmente, in una situazione diversa, avrei la forza di capire più cose e magari impormi di più su alcune scelte. Avessi trovato io Giovannini e il Pontedera anni fa, forse non avrei fatti il percorso inverso, dalla Serie B alla Serie D, qualche anno lo avrei ottimizzato. Per altro ora ci sono anche tante regola pro giovani, che mancano quando 20 anni li avevo io, è per loro una fortuna da sfruttare al meglio”.