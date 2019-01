E' in fermento il mercato del Potenza, alla ricerca principalmente di tasselli offensivi per sopperire ai possibili addii di Genchi e Strambelli. Sembra ormai fatta per Antonio Bacio Terracino, la cui operazione di trasferimento dal Teramo sarà perfezionata la prossima settimana. Affare, tuttavia, non legato ad uno scambio con Francesco Salvemini: per quest'ultimo si era parlato di Catanzaro, ma è possibile un ritorno a Monopoli. In entrata è stato fatto anche un tentativo per Cosimo Patierno, ma per ora il Bitonto non lo lascia partire (anche se la situazione è in evoluzione), mentre sono tutte da verificare le voci che portano nella direzione di Franco Ferrari del Brescia e Christian Cesaretti della Paganese. Si muoverà qualcosa anche in uscita: l'esterno sinistro Maxime Giron (nella foto) piace alla Cavese, mentre il jolly offensivo classe '99, Alessio Leveque, stuzzica le attenzioni di Paganese e Reggina, dopo un primo sondaggio dell'Avellino.