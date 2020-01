Fonte: Luca Bargellini

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com il Potenza per rinforzare la propria difesa avrebbe messo nel mirino Andrea Zanchi, classe '91, in forza al Rieti dove in questa stagione ha collezionato 16 presenze segnando una rete.