tmw Pres. Olbia dopo la Pro Vercelli: "Dagli arbitri ci aspettiamo prestazioni migliori"

E' stata l'Olbia ad arrestare la corsa della capolista Pro Vercelli, ma la gara odierna ha visto i sardi recriminare per diversi episodi occorsi nel match: la formazione guidata da mister Canzi, infatti, ha lamentato per due rigori non concessi e per l'espulsione di Emerson (al 52'), giudicata discutibile.

Su questo, a fine gara, è intervenuto il presidente dei galluresi Alessandro Marino: “Faccio un plauso ai ragazzi per l'ottima partita disputata. Credo che il mister stia trovando la quadra. C'è da aggiungere però che è evidente che dagli arbitri ci aspettiamo prestazioni migliori. È un campionato e mezzo che all'Olbia non viene fischiato un rigore a favore e penso che oggi non fosse necessario nemmeno il VAR. La partita ha comunque dimostrato che possiamo lottare per traguardi ambiziosi. Dipende solo da noi”.