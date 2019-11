TMW - Rende, Bonetto verso la risoluzione del contratto

Fonte: Claudia Marrone

© foto di Uff. Stampa Rende Calcio

Si chiuderà nelle prossime ore in via ufficiale l'avventura di Mattia Bonetto al Rende. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il centrocampista ex della Reggina è pronto a risolvere il suo contratto con il club calabrese. Bonetto (22) in stagione ha messo finora a referto due sole presenze, una in campionato e una in Coppa Italia di Serie C.