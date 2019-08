Fonte: Ivan Cardia

Potrebbe anche tornare Mario Petrone sulla panchina del Rimini. Secondo quanto raccolto da TMW, infatti, in casa biancorossa la situazione è tutta in divenire, ma legata agli sviluppi societari e alla possibile cessione delle quote del club: il soggetto interessato a rilevare il sodalizio romagnolo è l’imprenditore Alfredo Rota, che la scorsa settimana ha incontrato patron Grassi, e, se le cose andassero a buon fine, non è da escludere l'ennesimo ribaltone in panchina.

Con un ritorno che in città apparirebbe gradito.