Fonte: Luca Bargellini

Il giovane portiere Alessandro Santopadre, classe ‘98, potrebbe lasciare il Rimini in questi ultimi giorni di mercato per andare a cercare spazio altrove. Il giocatore, come raccolto dalla nostra redazione, piace molto a Potenza e Renate. Quest’ultimo club però deve prima liberare un posto cedendo Simone Stucchi.