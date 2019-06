TMW - Robur Siena, Durio e l'obiettivo Serie B: "Continueremo a provarci"

Fonte: Dall'inviato a Siena, Lorenzo Marucci

Anna Durio, presidente del Siena, ha parlato a margine dell'evento 'Briglia d’Oro 2019'. "Premi in futuro per la prima squadra? Speriamo di riceverli, è l'ambizione anche se qualcuno non lo pensa. Ci piacerebbe fare il salto in B, non ci siamo ancora riusciti ma continueremo a provarci".

Avete intenzione di chiedere qualcosa all'imprenditoria senese? "Io ce l'ho messa tutta, è il quarto anno. Ora inizia a essere davvero dura, tutti si sono fossilizzati su squadra e allenatore ma c'era un'iscrizione da fare. Adesso è stata fatta, c'è l'intenzione di andare avanti ma se avessi un aiuto in più magari riuscirei a dormire meglio".

I tifosi vogliono tornare a parlare di calcio giocato e vogliono tornare a sognare. "Anche a me manca, il tempo vola e torneremo presto sul campo".

Chi sarà il nuovo allenatore del Siena? "Sarò io (ride, ndr). Avrò una deroga", ha concluso in maniera scherzosa.