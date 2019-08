TMW - Robur Siena, il colpo in difesa è... in casa. Varga rimane

La Pistoiese è stata a un passo dall'accordo, ma Atila Varga non dovrebbe muoversi da Siena. Secondo quanto raccolto da TMW, il calciatore, normalmente apprezzato nel mercato di Serie C, ha sempre goduto della fiducia della Robur Siena, per la quale non è mai stato sul mercato: probabilissima, quindi, la sua permanenza in bianconero.