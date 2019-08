© foto di Marcello Casarotti/TuttoLegaPro.com

Puntellata a dovere la rosa, la Robur Siena adesso pensa al mercato in uscita, con occhio comunque vigile su altri possibili innesti. Soprattutto perché in difesa, come raccolto da TMW, potrebbe servire un'alternativa a Migliorelli, che rispondere al nome di Filippo Stevanin, finito nel mirino della Viterbese ma ora ad allenarsi con la formazione toscana. Accordo di massima trovato su base annuale, ma non così imminente la firma: prima, appunto, le uscite, poi le altre questioni.