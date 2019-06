TMW - Robur Siena, Vincenzo Italiano nome nuovo per la panchina

Lo splendido campionato portato avanti alla guida del Trapani ha acceso molti riflettori su Vincenzo Italiano. Sia in Serie B, dove è apprezzato da Chievo e Spezia, sia in Serie C, dove lo vuole in club in cerca di rilancio come il Padova.

Per quanto riguarda la terza serie, però, i biancoscudati non sono gli unici ad aver messo l'allenatore del Trapani nel mirino. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione anche la Robur Siena si sarebbe attivata su Italiano che a questo punto entra in corsa assieme a Alessio Dionisi dell'Imolese e Vito Grieco fresco di addio alla Pro Vercelli.