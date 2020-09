tmw Samb, contatto Serafino-Colantuono: attesa risposta nei giro di pochi giorni

vedi letture

Possibile innesto (a sorpresa) per la Sambenedettese. Stando a quanto raccolto dalla redazione di TMW il club del presidente Domenico Serafino avrebbe avuto un contatto con Stefano Colantuono, ex allenatore di Atalanta, Palermo, Torino e Bari, per ricoprire il ruolo di direttore dell'area tecnica del club marchigiano. Fra le parti si è parlato di un progetto a medio-lungo termine, con un accordo quinquennale già sul tavolo per Colantuono. Quest'ultimo ha deciso di prendersi alcuni giorni di riflessione per decidere il suo futuro.