tmw Samb, Serafino: "Nulla da perdere nei playoff. Opportunità da sfruttare"

vedi letture

Domenico Serafino, neo presidente della Sambenedettese calcio, attraverso i microfoni di TMW, ha affrontato nei giorni scorsi anche il tema playoff promozione che vedrà la formazione di Paolo Montero affrontare il Padova nel primo turno: "Non abbiamo nulla da perdere: abbiamo iniziato la preparazione più tardi rispetto alle altre squadre, ma nel calcio nulla è scontato e sono certo che daranno l'anima per questa maglia. Anticipato l'acquisto per affrontare i playoff? Negli accordi con Fedeli avrei dovuto rilevare la società il 30 giugno, ma ho voluto anticipare perché la precedente gestione non aveva intenzione di disputare i playoff: mi sembrava giusto dare un'opportunità a questi ragazzi e allo staff che ha guadagnato sul campo questo passaggio di turno".