tmw Serie C, quale sarà la 4^ promossa? Pistoiese-Vibonese, in balia della Coppa Italia

vedi letture

La Lega Pro si è divisa sul tema della quarta promozione. La media punti premia il Carpi, ma molte delle società direttamente interessate sono contrarie. Quali? Scoprilo con TMW!

Playoff da giocare? Forse sì o forse no, in Serie C si attende solo l'esito del Consiglio Federale.

Ed è quindi attesa doppia per Pistoiese e Vibonese, che potrebbero beneficiare eventualmente della disputa dei playoff in base alla vincente della Coppa Italia di Serie C, che prenderà parte di diritto alla fase nazionale degli spareggi: Juve U23-Ternana è la finale, ed entrambe le squadre, la prima nel Girone A e la seconda nel C, hanno già una posizione di classifica utile per la partecipazione al mini torneo post campionato.

Qualora fosse la truppa bianconera ad alzare il trofeo, sarà la Pistoiese, come undicesima del raggruppamento A, ad accedere ai possibili playoff, nel caso fossero le Fere a conquistare la Coppa, spazio alla Vibonese, all'undicesimo scalino della graduatoria del Girone C.

Ipotesi, prima si dovrà ovviamente capire la gestione del futuro immediato della categoria.