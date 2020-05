tmw Serie C, quale sarà la 4^ promossa? Pontedera, playoff per continuare a sognare

La Lega Pro si è divisa sul tema della quarta promozione. La media punti premia il Carpi, ma molte delle società direttamente interessate sono contrarie. Quali? Scoprilo con TMW!

Quarto in classifica nel Girone A il Pontedera è arrivato al blocco del campionato di Serie C dopo una stagione molto positiva. Per questo motivo il lockdown è stato vissuto dal club toscano come una sorta di “ingiustizia sportiva” del destino nei loro confronti. Ecco allora che per quanto riguarda il tema della quarta promozione la possibilità di una disputa dei playoff, in tempi e modi ancora da individuare, sarebbe vista in maniera positiva. Il campo è stato benevolo per il Pontedera in questo campionato e la voglia di giocarsi fino in fondo le proprie chance c’è.