tmw Serie C, quale sarà la 4^ promossa? SudTirol, è il campo a dover far da giudice

vedi letture

La Lega Pro si è divisa sul tema della quarta promozione. La media punti premia il Carpi, ma molte delle società direttamente interessate sono contrarie. Quali? Scoprilo con TMW!

Una società estremamente virtuoso il SudTirol, e anche piuttosto attrezzata, considerando che il suo centro sportivo è stato utilizzato dalla Nazionale maggiore tedesca in occasione del pre ritiro ai mondiali di Russia. A questo si aggiunge poi il quarto posto in classifica nel Girone B.

Chiaro quindi che il SudTirol ha ambizioni sulla Serie B, ma, come aveva ricordato l'Ad Dietmar Pfeifer, era favorevole a proseguire solo "a patto che non venga messa a repentaglio la salute dei giocatori. E se dovessimo riprendere non vorremmo che ci fossero ripercussioni sulla prossima".

Il club aveva poi proposto la sola promozione delle prime tre di ogni gironi, evitando una squadra aggiuntiva, visto che il campo è reputato determinante per stabile questi verdetti.