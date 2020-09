tmw Serie C, scongiurato lo sciopero per la prima di campionato. Fumata bianca con AIC

vedi letture

Fumata bianca, in Serie C, per la disputa della prima giornata di campionato. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, la Lega Pro e l'AIC hanno trovato l'accordo per scongiurare lo sciopero ipotizzato dai calciatori a seguito della diatriba sulle liste a 22 giocatori: le stesse, per le quali si richiede un aumento fino ad almeno 24 membri, saranno oggetto di discussione dell'assemblea di Lega che dovrebbe essere convocata per la giornata venerdì.

Si va quindi in campo a partire da domani, per il momento a porte chiuse.