TMW - Siracusa, Russini saluta: Avellino, Vicenza e Catanzaro alle porte

Sirene dalla C per Simone Russini, esterno offensivo classe '96 che ha chiuso la sua esperienza al Siracusa (18 presenze a partire da novembre) per fine contratto. A sondare la disponibilità del giocatore napoletano al trasferimento sono al momento Avellino, Catanzaro e Vicenza, dove ha nel Ds Giuseppe Magalini un suo estimatore avendolo scelto due anni fa per il roster dell'Alessandria.