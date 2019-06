TMW - SudTirol, per sostituire Zanetti c'è Cevoli. Con Marcolini sullo sfondo

Fonte: Claudia Marrone

Per il passaggio di Paolo Zanetti all'Ascoli manca solo l'ufficialità, così il SudTirol è chiamato a trovare un nuovo tecnico. Al tal proposito, secondo quanto raccolto da TMW, la pista più calda sembrerebbe portare a Roberto Cevoli, tecnico in uscita dalla Reggina, ma anche Michele Marcolini è un profilo gradito. Molto, probabilmente, dipenderà dalla scelta del Chievo Verona, panchina per il quale l'ex AlbinoLeffe è in corsa.