L’attaccante del Sudtirol Niccolò Romero, classe ‘92, potrebbe salutare il club altoatesino in questa finestra di mercato. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il giocatore avrebbe già ricevuto diverse proposte da altri club di Serie C come Imolese, Renate, Giana Erminio e Ravenna, ma finora avrebbe rifiutato ogni destinazione.