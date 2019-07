TMW - Teramo, rilancio Costa Ferreira. Occhi su Bobb, Pavan e Varone

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Teramo a lavoro sul mercato. Nonostante il forte pressing del Trapani, il Teramo punta a consegnare a Bruno Tedino una squadra di livello. Rilancio per Costa Ferreira, a cui è stato offerto un contratto triennale. E nel mirino del Teramo ci sono anche Yusupha Bobb del Chievo, Nicola Pavan del Renate e Ivan Varone. Il Teramo si muove, Tedino in campo e la dirigenza dietro la scrivania. Lavori in corso. E sullo sfondo anche l’idea Ligi...