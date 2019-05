Fonte: dal nostro inviato Andrea Piras

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha parlato a margine della premiazione della Virtus Entella avvenuta oggi: “L’Entella è sicuramente un’eccellenza della Liguria, un patrimonio del nostro sport. Ha avuto un lungo anno difficile per riconquistare una cosa di cui, a mio avviso, aveva diritto già nella passata stagione. L’ha riconquistata sul campo con pieno merito, dimostrando di meritare di stare in Serie B per il valore della squadra. - conclude Toti – Credo che sia un vanto per la Liguria avere due squadre in Serie A e due in Serie B visto che siamo una regione che non vanta chissà quale popolazione”.