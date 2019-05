TMW - Trapani, Heller: "500 mila euro di premio promozione in B"

Fonte: Andrea Losapio

“Il Trapani Calcio, con la sua tifoseria, merita di affrontare con competitività la sfida di mercoledì prossimo. Ho formulato la mia proposta all’attuale proprietà che prevede, tra l'altro, un premio di €500.000 alla squadra ed allo staff in caso di promozione in B”.

Così, in una nota, l’imprenditore Giorgio Heller, il quale aggiunge:

“Auspico che entro martedì l'attuale situazione di incertezza della squadra abbia termine”

Nei giorni scorsi, a seguito della audizione del 22 maggio in Procura Federale del presidente del Trapani calcio Maurizio De Simone, il Sindaco della città, Giacomo Tranchida, ha già assicurato che "qualora la situazione del Trapani Calcio dovesse malauguratamente precipitare, la città di Trapani sarebbe parte lesa e quindi si costituirebbe come tale nei confronti sia dell'attuale proprietà che nei confronti della vecchia proprietà che non ha preteso le dovute garanzie di continuità dei subentranti".

“I tempi sono strettissimi - conclude Heller - non c’è tempo da perdere per garantire un futuro sportivo adeguato alla città di Trapani, la cui squadra ha già dimostrato nel corso del campionato di essere ben superiore alle concorrenti dei play-off”.