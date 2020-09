tmw Trapani, trattativa in corso per la risoluzione del ds Porchia: la situazione

Nominato pochi giorni fa direttore sportivo del Trapani, con il passaggio di proprietà dei granata a Gianluca Pellino, Sandro Porchia tratta la risoluzione di contratto con il club. Contatti in corso per la separazione, ma niente dimissioni come invece raccontato in una recente intervista dal nuovo proprietario del Trapani. Trattativa in corso per la risoluzione del contratto, si cerca un’intesa. E il Trapani riparte, con un progetto forse inizialmente meno ambizioso. E alle porte c’è una stagione complicata da affrontare.