TMW - Triestina, a breve il nuovo mister: Gautieri sempre più in quota

© foto di Federico Gaetano

Chiusa l'esperienza di Massimo Pavanel, la Triestina è ora alla ricerca del nuovo tecnico, con Princivalli chiamato ad interim in questi concitati giorni divisi tra scelte e campionato che prosegue. Con le ambizioni dichiarate, i margini di errore del club sono adesso minimi, e la scelta dovrà essere ben ponderata anche per un ottica futuro di almeno medio termine.

Prende quota Gautieri - Carmine Gautieri, nelle ultime ore, ha preso maggiormente quota per il post Pavanel. L'Ad biancorosso Milanese lo conosce, ed è convinto dalla duttilità del tecnico per quel che concerne l'eventuale assetto tattico da dare alla rosa, ma anche il recente curriculum che lo ha sempre visto in piazze nelle quali la pressione si è sentita: fatto grande il Lanciano, portato in Serie B e poi salvato in Cadetteria, ha allenato Livorno, Latina (lasciato e ripreso per portarlo alla miracolosa salvezza) e Pisa, con la Toscana che non ha portato però granchè fortuna al tecnico, di fatto inspiegabilmente esonerato dai labronici con i playoff in tasca e dai nerazzurri con un 5^ posto in classifica.

I nomi in lizza - Definitivamente sfumato Giuseppe Pillon, per il mancato accordo tra gli alabardati e il suo staff, i nomi circolati - con anche la grossa suggestione Delio Rossi - sono stati quelli di Andrea Sottil e Massimo Drago. Oltre appunto al già citato (e quotato) Gautieri.

Il giorno della scelta - Con il turno infrasettimanale e un'altra imminente partita domenicale in casa della Vis Pesaro, la scelta potrebbe anche essere rimandata a lunedì, di modo da consentire al nuovo tecnico di iniziare il percorso e la conoscenza della squadra con un "settimana standard" a disposizione: dopo il successo di ieri, infatti, la parola d'ordine è continuità. A ogni modo, sono ore calde, e anche entro domani qualcosa in più si potrebbe sapere.