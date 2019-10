TMW - Triestina-Gautieri, stasera l'incontro decisivo

Un nome che era già stato a un passo dalla Triestina, ma che non era poi decollato in immediato, lasciando posto a mister Principalli. Dopo una mancata sterzata, però, l'AU alabardato Mauro Milanese si è convinto, e ha ricontattato Carmine Gautieri, che, salvo imprevisti, sarà il tecnico della formazione biancorossa: secondo quanto raccolto da TMW, in serata ci sarà l'incontro decisivo tra le parti, per l'intesa su base annuale.