TMW - Triestina, si valuta il rinnovo di capitan Lambrughi

© foto di Federico Gaetano

Dopo la grande stagione in maglia alabardata, Alessandro Lambrughi, esperto difensore classe ‘87, potrebbe proseguire la carriera in quel di Trieste: il club alabardato, nonostante la mancata promozione in B (sconfitta dal Pisa) è pronta a valutare un rinnovo con il suo Capitano. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, nei prossimi giorni sono previsti alcuni incontri tra società, giocatore ed entourage, per proseguire e ritentare la scalata alla serie cadetta