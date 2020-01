Fonte: Luca Bargellini, Claudia Marrone

© foto di Andrea Rosito

Come raccolto dalla nostra redazione la Triestina ha avviato una trattativa con la Carrarese per l'acquisto a titolo definitivo del centrale difensivo Diego Conson. Il classe ‘90 in questa stagione ha vestito la maglia dei toscani in 11 occasioni segnando anche due reti.