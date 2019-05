TMW - V. Entella, Boscaglia: "Presto pianificheremo il futuro in B"

Fonte: dal nostro inviato Andrea Piras

Il tecnico della Virtus Entella Roberto Boscaglia ha parlato a margine della premiazione della squadra da parte della Regione Liguria: “Questo è uno dei momenti più belli, importanti. Avere il riconoscimento da parte delle istituzioni dopo aver vinto un campionato è un grande onore, sono cose molto importanti per i giocatori e la società. Riviviamo il percorso fatto durante l’anno, un percorso duro e faticoso con la speranza che vi siano altri momenti così non solo per Chiavari, ma anche per tutta la Liguria. Abbiamo la responsabilità di essere un traino per le nuove leve che ci guardano, siamo e saremo un punto di riferimento ed è bello che vi sia il riconoscimento di quanto fatto e del ruolo che abbiamo”.

Dopo la Supercoppa a cosa pensa mister Boscaglia?

“Abbiamo fatto due buonissime partite nonostante i festeggiamenti, sono molto contento di come abbiamo chiuso l’anno e stiamo già lavorando per la prossima stagione. Ora ci prenderemo qualche giorno per riposare e staccare la spina e poi ci ritroveremo con i direttori per pianificare tutto, anche se abbiamo già parlato di cosa fare. Vedremo di rinforzare la squadra”.

Anche quest’anno la Serie B è al centro di polemiche e situazioni non chiare. Cosa ne pensa?

“Se l’anno scorso sotto le grinfie di qualcuno, non so chi, erano finite l’Entella e altre squadre, quest’anno è toccato a Foggia e Palermo. Quando non vivi direttamente certe cose diventa difficile giudicare, ma non si può decidere dall’oggi al domani sulla testa delle squadre. Serve cambiare qualcosa, servono regole più precise anche se non sta a me farle. Dall’estate scorsa a oggi stanno succedendo cose che hanno poco senso e per questo serve una maggiore vigilanza”.