Fonte: Alessandro Rimi

Tutto fatto per l'approdo di Lorenzo Gavioli al Venezia, con l'incontro tra il Ds Lupo e Ariatti concluso da poco. Secondo quanto raccolto da TMW, l'operazione si è conclusa con l'accordo per il prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore dell'Inter, che detiene il cartellino del centrocampista classe 2000. L'annuncio ci sarà dopo ufficialità della riammissione dei lagunari in B.