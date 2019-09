TMW - Vicenza-Cinelli, prove di rinnovo

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Antonio Cinelli e il Vicenza, prove di rinnovo. Nei prossimi mesi, per il centrocampista ex Chievo, potrebbe arrivare il prolungamento contrattuale. Probabilmente per un’altra stagione, per continuare ad essere un riferimento in biancorosso. Cinelli-Vicenza, avanti insieme...