© foto di Giuseppe Scialla

Il LR Vicenza con ancora Nicola Strambelli nel mirino. Per quanto sia stato nuovamente aggregato al gruppo, la posizione della Reggina verso il calciatore rimane ancora un punto interrogativo, e non meraviglierebbe un suo addio anche in extremis: da capire dove. Secondo quanto raccolto da TMW, l'esterno offensivo è sempre monitorato dai veneti, ma molto dipende da Curcio: in caso di addio potrebbero aprirsi spiragli.