tmw Arezzo scatenato sul mercato: conferma per Pinna e quattro colpi in arrivo

L’Arezzo è molto attivo sul mercato in vista del prossimo campionato di Serie D, ma con un occhio al possibile ripescaggio in Serie C. Il club toscano, come raccolto dalla nostra redazione, avrebbe confermato il terzino classe ‘92 Paride Pinna e sarebbe a un passo dal chiudere quattro arrivi. Si tratta del fantasista classe ‘88 Nicola Strambelli del Molfetta, del centravanti classe ‘90 Luigi Scotto del Sassari Latte Dolce, del mediano classe ‘93 Michel Panatti della Pergolettese e dell’esterno offensivo classe ‘90 Daniele Ferri Marini del Trento.