© foto di Federico Gaetano

Jari Vandeputte continua ad essere nel mirino di vari club. Il suo ottimo rendimento nel Vicenza ha fatto sì che mettessero gli occhi su di lui società di categoria superiore. Piace all'Hellas Verona e al Lecce così come al Cittadella ma per strapparlo al Vicenza serve una super offerta. Del resto il belga è un pedina molto importante per il tecnico biancorosso Di Carlo, dunque per privarsi di lui occorre davvero una cifra che possa far vacillare il club veneto. Vandeputte (classe '96, gestito dalla DGPmanagement) è approdato in Italia nel 2017.