Fonte: Lorenzo Di Benedetto

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

La Viterbese già nella giornata di oggi potrà avere un nuovo numero uno. Si tratta di Alex Valentini in uscita dalla Triestina, dove ha giocato 18 gare in stagione, dopo l’arrivo di Offredi. L’esperto portiere andrà in Lazio con il terzino destro Michele Messina, otto presenze in stagione, che compirà il percorso inverso. Accordo fatto e annuncio ormai prossimo.