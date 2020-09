tmw Lecco, rischia di saltare l'arrivo di Pissardo: l'Arezzo non molla. Ecco le alternative

Si complica l'arrivo di Marco Pissardo al Lecco: come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, al netto della volontà del calciatore di sposare il progetto dei lombardi, l'Arezzo non vuole lasciarlo partire. Ecco quindi che proprio il Lecco inizia a sondare le alternative, che non riguardano solo profili under, ma anche un over, che risponde al nome di Alex Valentini della Triestina.

Sui profili under, invece, il club ha messo gli occhi su Davide Marfella, classe '99 del Bari, Simone Ghidotti, ventenne di proprietà della Fiorentina.

Tempi da stringere, la prossima settimana sarà decisiva.