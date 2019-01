TMW - Viterbese, pressing dello Spezia per Vandeputte

© foto di Federico Gaetano

Lo Spezia spinge per Jari Vandeputte, L'esterno belga classe '96 ora in forza alla Viterbese. Arrivato in Italia l'anno scorso (al club di Camilli), ha segnato sei reti in trentacinque presenze, mentre in questa stagione ha messo insieme in campionato nove presenze e un gol. Per il trasferimento di Vandeputte (gestito dalla DGP Managment) servirà vincere le resistenze della Viterbese.