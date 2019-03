© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Dopo essere diventato il bomber più prolifico della storia della Serie C, Felice Evacuo, attaccante del Trapani, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport: "Se Califano (precedente detentore del record, ndr) mi ha chiamato? No, ma so che mi ha pensato. Ci uniscono molte cose, siamo veri campani tutte e due. Infastidito dall'etichetta di 'giocatore di categoria'? No. Restare in C spesso è stata una scelta: a me piace giocare per la promozione o i playoff, non per la salvezza in una squadra di B. Il campionato attuale? Il peggiore degli ultimi 20 anni. E non è solo questione di squadre: i problemi c’erano con 120 poi con 90 poi con 60. Vincenzo Italiano? Il valore aggiunto. È arrivato in un momento pessimo, senza giocatori e a rischio iscrizione. Ha un’idea di calcio propositiva, tanto possesso palla e un 4-3-3 di tipo sarriano. La sconfitta contro la Virtus Francavilla? Abbiamo giocato male, ma il campo ci ha penalizzato. Futuro? Non ci ho pensato, ho un altro anno di contratto".