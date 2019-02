© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

Vincenzo Italiano, tecnico del Trapani, ha parlato della sfida di domani sera contro il Rieti: “In trasferta teniamo il pallino del gioco in mano ma spesso non siamo bravi a finalizzare. Ci attende la solita gara difficile, contro un’avversaria che lotta nella parte bassa della classifica e ha grandi motivazioni. Il Rieti ha buone qualità tecniche e un’ottima fisicità, senza dimenticare che noi abbiamo la fatica delle gare ravvicinate. Malgrado le assenze di Fedato e Nzola, siamo convinti di poter giocare un’altra partita provando a vincere con le nostre armi: la ricerca del gioco e la voglia di poter fare sempre un gol in più degli avversari”.