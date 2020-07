Triestina, Brivio: "Il mio gol ci premia di tanti sacrifici. Possiamo fidarci l'uno con l'altro"

Con il suo gol ha deciso il passaggio del turno della Triestina contro il SudTirol. Oggi Davide Brivio, terzino degli alabardati, ha rilasciato alcune dichiarazioni dalle colonne de Il Piccolo: "È stata una partita dura ed è solo l’inizio, la vittoria ci ha dato tanto morale per la prossime. Il gol? Sono contento per la squadra e per me. Siamo un grande gruppo, lo avevo detto a gennaio quando ero arrivato e lo ripeto ancora di più adesso. A Bressanone lo abbiamo dimostrato e anche se abbiamo la coperta corta possiamo fidarci l’uno dell’altro e questa è una cosa molto importante. Sapevamo che dovevamo solo vincere, quel gol premia quanto abbiamo fatto fino ad adesso, i nostri sacrifici".