Triestina, caccia al portiere: piace Paroni. Tutti i giocatori nel mirino

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Triestina non arresta la caccia al portiere, ma è un rebus circa quello che potrebbe essere il nuovo rinforzo degli alabardati tra i pali. Stando a quanto riferisce trivenetogoal.it, oltre al già noto Daniel Offredi del SudTirol, piace molto il profilo di Andrea Paroni dell'Entella, mentre altri nomi, come quelli di Emanuele Nordi della Virtus Francavilla, rimangono più sullo sfondo. C'è stato poi un sondaggio per Filippo Perucchini dell'Ascoli.

Bloccato, invece, lo scambio a tre con Lugano e Benevento, che vedeva in ballo l'alabardato Alex Valentini, David Da Costa e Christian Puggioni.