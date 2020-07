Triestina, Gautieri: "A Potenza servirà una gara maschia. Dovremo fare noi la partita"

Alla vigilia del match del primo turno nazionale dei playoff promozione di Serie C, Carmine Gautieri, tecnico della Triestina, ha analizzato la sfida di domani contro il Potenza: "Ci aspetta una gara difficile - si legge su TrivenetoGoal.it -, così come sono difficili tutte le altre. Ci arriviamo con la consapevolezza di avere un risultato su tre per andare avanti e dobbiamo cercare di fare una partita giusta, maschia, tosta, con equilibrio nelle due fasi che poi è quello che ti porta a determinare il risultato. La nostra mentalità è quella di cercare di fare la partita, indipendentemente dall’avversario che vai ad affrontare. Puoi avere di fronte una squadra che gioca a quattro oppure a tre, noi dobbiamo pensare a noi stessi e a quello che dobbiamo fare, cercando di fare il massimo come abbiamo fatto con il Sudtirol. In quell’occasione a prescindere dal risultato abbiamo fatto la partita giusta, i ragazzi hanno messo in pratica tutto quello che avevo chiesto. Per noi deve essere la partita della vita, dobbiamo cercare di trasmettere l’entusiasmo che abbiamo. Qui ci sono sia grande entusiasmo che equilibrio, come ho detto anche in passato Trieste merita grandi risultati per correttezza, rispetto, ambiente, società, stadio, per tutto. Noi dobbiamo fare il massimo per soddisfare questa città".